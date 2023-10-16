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    Ярошик считает, что только «Зенит» сможет побороться с «Краснодаром» за чемпионство

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    Бывший игрок ЦСКА и главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказал мнение о лучшем тренере первой трети сезона РПЛ.

    Иржи Ярошик
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    Иржи Ярошик

    «Лучшим тренером РПЛ, против которого успел сыграть, считаю Ивича, потому что поднял "Краснодар" в лидеры. Всем нужно немного времени для адаптации. Эти полгода ему пригодились — "Краснодар" хорошо стартанул.

    Сегодня они играют интересно. Если никого не продадут зимой и продолжат дальше хорошо играть, смогут получить свой первый трофей и стать чемпионами. У них отличная поддержка болельщиков, красивый, мощный стадион. Да, у них могут быть не всегда идеальные игры, но они забирают очки — такое бывает в футболе. Думаю, вместе с ними бороться за чемпионство сможет только "Зенит" — в другие команды не верю», — цитирует Ярошика Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» идет третьим.

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