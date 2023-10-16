Сильянов: Результат матча против Кении где-то из-за поля

Защитник сборной Россииподвел итог матча против Кении (2:2).

«Не знаю, чем впечатлила Кения — атлетичные парни, бегут. Думаю, что такой результат даже где-то из-за поля. Вы сами видели. Первая ошибка — мяч, как говорится, съело под ногой. Второй — ну ляпнул, бывает. Состояние газона не очень, поле очень твёрдое. Возможно, это придавало травматичности. До этого о кенийцах знали только то, что на теории говорили», — цитирует Сильянова «Чемпионат».

Напомним, что сборная России в 1-м товарищеском матче за октябрьскую паузу обыграла Камерун со счетом 1:0.