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    Сильянов: Результат матча против Кении где-то из-за поля

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    Защитник сборной России Александр Сильянов подвел итог матча против Кении (2:2).

    Александр Сильянов
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    Александр Сильянов

    «Не знаю, чем впечатлила Кения — атлетичные парни, бегут. Думаю, что такой результат даже где-то из-за поля. Вы сами видели. Первая ошибка — мяч, как говорится, съело под ногой. Второй — ну ляпнул, бывает. Состояние газона не очень, поле очень твёрдое. Возможно, это придавало травматичности. До этого о кенийцах знали только то, что на теории говорили», — цитирует Сильянова «Чемпионат».

    Напомним, что сборная России в 1-м товарищеском матче за октябрьскую паузу обыграла Камерун со счетом 1:0.

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