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    Агент Щенникова: Поддерживать форму с ЦСКА? Он не может навязываться

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    Сергей Пушкин, агент бывшего защитника ЦСКА Георгия Щенникова, высказался по поводу будущего игрока.

    Георгий Щенников
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    Георгий Щенников

    Ранее сообщалось, что 32-летний игрок приостановил карьеру.

    «Он тренируется самостоятельно, поддерживает форму и находится в полном тонусе. Планирует ли он тренироваться с каким-то клубом? Это покажет время. На данный момент решение такое. Речь идет о приостановке.

    Поддерживать форму с ЦСКА? Георгий же не может навязывать себя. И он, и ЦСКА дали другу другу много», — сказал Пушкин «СЭ».

    Щенников играл за армейцев с 2008 года. Футболист покинул ЦСКА после завершения сезона-2022/23.

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