Агент Щенникова: Поддерживать форму с ЦСКА? Он не может навязываться

Сергей Пушкин, агент бывшего защитника ЦСКА, высказался по поводу будущего игрока.

Ранее сообщалось, что 32-летний игрок приостановил карьеру.

«Он тренируется самостоятельно, поддерживает форму и находится в полном тонусе. Планирует ли он тренироваться с каким-то клубом? Это покажет время. На данный момент решение такое. Речь идет о приостановке.

Поддерживать форму с ЦСКА? Георгий же не может навязывать себя. И он, и ЦСКА дали другу другу много», — сказал Пушкин «СЭ».

Щенников играл за армейцев с 2008 года. Футболист покинул ЦСКА после завершения сезона-2022/23.