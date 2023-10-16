Агент Щенникова: Поддерживать форму с ЦСКА? Он не может навязываться

Георгий Щенников Фото: globallookpress.com
Ранее сообщалось, что 32-летний игрок приостановил карьеру.
«Он тренируется самостоятельно, поддерживает форму и находится в полном тонусе. Планирует ли он тренироваться с каким-то клубом? Это покажет время. На данный момент решение такое. Речь идет о приостановке.
Поддерживать форму с ЦСКА? Георгий же не может навязывать себя. И он, и ЦСКА дали другу другу много», — сказал Пушкин «СЭ».
Щенников играл за армейцев с 2008 года. Футболист покинул ЦСКА после завершения сезона-2022/23.