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    Радимов: В матче с Кенией жду от сборной России качественной игры в атаке

    Футбол Сборная России Футбол России
    Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча национальной команды с Кенией.

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    «Перемены в составе Карпин анонсировал, сказав, что выйдет только Баринов из того состава, который играл в предыдущем матче.

    В сборной собраны квалифицированные футболисты. Я так понимаю, что это лучшие футболисты на данный момент.

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    • Я жду качественного футбола в атаке. Жду того же прессинга и скоростей, которые были большую часть матча с Камеруном.

    Хочется, чтобы подтвердили то, что произошло в матче с Камеруном. Не важно, кто выйдет, хочется, чтобы сама система игры осталась такой же», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Россия — Кения

    Матч Россия — Кения пройдет 16 октября в турецкой Анталье, начало — в 19:00 мск.

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