Помазун: Два или три удара — два гола. Обидно, конечно

Вратарь сборной Россиивысказался о ничьей в товарищеском матче со сборной Кении (2:2).

«Эмоции переполняют. Спасибо тренерскому штабу и Виталию Кафанову за то, что предоставили шанс. Как оценю? Особо моментов не было. Два или три удара — два гола. Обидно, конечно.

Ошибки, которые привели к голам? Первый гол, я бы сказал, что это из-за поля: не очень хорошего качества. Мяч отскочил, и получилась атака. Второй мяч — так случилось. Это футбол. Ошиблись и пропустили.

Валерий Георгиевич готовил нас к игре. Понимали, что Кения — хороший соперник. Быстрый и скоростной. Смотрели игры и были готовы к тому, что будет хорошее сопротивление», — цитирует Помазуна «Чемпионат».

Напомним, что сборная России в 1-м товарищеском матче за октябрьскую паузу обыграла Камерун со счетом 1:0.