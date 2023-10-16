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    Обляков о ничьей с Кенией: Все бились и старались, обе команды хорошо подготовлены атлетически

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Полузащитник сборной России Иван Обляков высказался о ничейном результате в товарищеском матче с национальной командой Кении (2:2).

    Иван Обляков
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    Иван Обляков

    «Качество поля чуть помешало: все ребята выделяют это. Мы стараемся играть низом, через пас, но где-то ошибались. Все бились и старались.

    И Камерун, и Кения — интересные сборные. Обе команды хорошо подготовлены атлетически. В этом компоненте мы настраивались не уступить», — передает слова Облякова Чемпионат.

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    • Напомним, что за октябрьскую паузу сборная России провела 2 товарищеских матча. В 1-й встрече команда обыграла Камерун (1:0), а во 2-й сыграла вничью с Кенией (2:2).

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