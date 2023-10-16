Обляков о ничьей с Кенией: Все бились и старались, обе команды хорошо подготовлены атлетически

Полузащитник сборной Россиивысказался о ничейном результате в товарищеском матче с национальной командой Кении (2:2).

«Качество поля чуть помешало: все ребята выделяют это. Мы стараемся играть низом, через пас, но где-то ошибались. Все бились и старались.

И Камерун, и Кения — интересные сборные. Обе команды хорошо подготовлены атлетически. В этом компоненте мы настраивались не уступить», — передает слова Облякова Чемпионат.

Напомним, что за октябрьскую паузу сборная России провела 2 товарищеских матча. В 1-й встрече команда обыграла Камерун (1:0), а во 2-й сыграла вничью с Кенией (2:2).