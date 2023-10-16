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    Морган: Надо было уволить тен Хага, а Роналду сделать капитаном

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    Журналист Пирс Морган считает, что «Манчестер Юнайтед» стоило сохранить в своем составе нападающего Криштиану Роналду.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Роналду якобы был проблемой в "Манчестер Юнайтед". Надо было уволить тен Хага, а Криштиану оставить и сделать капитаном команды», — написал Морган в социальных сетях.

    Напомним, что прошлой осенью Роналду дал интервью Пирсу Моргану, в котором он сообщил, что «меня сделали белой вороной в клубе» и что «я не уважаю тен Хага, потому что он не проявляет уважения ко мне». В этом же интервью он высказался о владельцах «МЮ», заявив, что они не беспокоятся о команде.

    В конце ноября стало известно, что клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию, а уже зимой Криштиану перешел в «Аль-Наср».

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