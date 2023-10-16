Лескотт: Надеюсь, последние результаты «Манчестер Сити» станут для команды пинком под зад

Экс-защитник «Манчестер Сити»отреагировал на результаты «горожан» перед октябрьским международным перерывом.

Ранее коллектив Хосепа Гвардиолы проиграла три игры из четырех.

«Думаю, последние результаты станут для них пинком под зад. Полагаю, "горожане" прекрасно понимали, что "Арсенал" станет их конкурентом в борьбе за титул в этом сезоне. С "Вулверхэмптоном" "Ман Сити" было сложно. С "Вулверхэмптоном" всегда сложно, но поражение всё равно было неожиданным. Надеюсь, проигрыш "Арсеналу" придаст им дополнительную мотивацию», — приводит слова Лескотта Daily Mail.

В последних четырех матчах с учетом всех турниров «Манчестер Сити» смог обыграть лишь «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов (3:1).