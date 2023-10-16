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    Лескотт: Надеюсь, последние результаты «Манчестер Сити» станут для команды пинком под зад

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    Экс-защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт отреагировал на результаты «горожан» перед октябрьским международным перерывом.

    Джолеон Лескотт
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    Джолеон Лескотт

    Ранее коллектив Хосепа Гвардиолы проиграла три игры из четырех.

    «Думаю, последние результаты станут для них пинком под зад. Полагаю, "горожане" прекрасно понимали, что "Арсенал" станет их конкурентом в борьбе за титул в этом сезоне. С "Вулверхэмптоном" "Ман Сити" было сложно. С "Вулверхэмптоном" всегда сложно, но поражение всё равно было неожиданным. Надеюсь, проигрыш "Арсеналу" придаст им дополнительную мотивацию», — приводит слова Лескотта Daily Mail.

    В последних четырех матчах с учетом всех турниров «Манчестер Сити» смог обыграть лишь «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов (3:1).

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