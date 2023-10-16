Лескотт: Надеюсь, последние результаты «Манчестер Сити» станут для команды пинком под зад

Джолеон Лескотт Фото: globallookpress.com
Ранее коллектив Хосепа Гвардиолы проиграла три игры из четырех.
«Думаю, последние результаты станут для них пинком под зад. Полагаю, "горожане" прекрасно понимали, что "Арсенал" станет их конкурентом в борьбе за титул в этом сезоне. С "Вулверхэмптоном" "Ман Сити" было сложно. С "Вулверхэмптоном" всегда сложно, но поражение всё равно было неожиданным. Надеюсь, проигрыш "Арсеналу" придаст им дополнительную мотивацию», — приводит слова Лескотта Daily Mail.
В последних четырех матчах с учетом всех турниров «Манчестер Сити» смог обыграть лишь «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов (3:1).