1-й таймГреция — НидерландыОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Греция — НидерландыГреция — Нидерланды. Онлайн
  • 21:49
    • СКА разгромил дома «Адмирал»
  • 21:49
    • «Динамо» с минимальным счетом одолело «Сибирь»
  • 21:02
    • Гол Облякова помог сборной России сыграть вничью с Кенией в товарищеском матче
  • 17:16
    • В «Монако» рассказали о травме Головина
  • 17:05
    • В «Шахтере» объявили об отставке главного тренера ван Леувена
    Все новости спорта

    Колосков подверг критике игру сборной России в матче с Кенией

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ничью в товарищеском матче Россия — Кения (2:2).

    Вячеслав Колосков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вячеслав Колосков

    «Результат, конечно, нехороший: на последних минутах забили гол и сравняли счет. Результат не украшает нашу сборную. Дело в игре. Очень грустно было смотреть, особенно первый тайм. Просто невыносимо! Хотелось выключить и уйти. В шашках есть такая игра — поддавки, кто больше ошибется. Наши в первом тайме ошиблись на один раз больше. С моей точки зрения, ситуацию спас комментатор. Он провел очень хороший урок по географии. Он рассказал, где находится Кения. Рядом есть Танзания. Один из кенийцев играет во втором дивизионе Китая, второй — во втором дивизионе Японии, третий — в ЮАР и так далее. То есть, я прослушал очень полезный урок географии, а футбола в первом тайме, к сожалению, не увидел. Во втором тайме было немножко повеселее. Замены сказались, вышли более мастеровитые игроки. Но и, видимо, соперник тоже подсел. С моей точки зрения, эту игру нельзя занести в актив нашей сборной.

    Если у тебя нет мотивации, то ты не спортсмен. Ты не должен играть не только в сборной, но и в клубе. Что это за спортсмены, которые выходят на поле и у них нет мотивации? Этот термин придуман в позапрошлом веке. Мотивация всегда есть. Ты — игрок сборной России, ты должен себя проявить, потому что ты защищаешь цвета своей страны. У тебя есть родственники, близкие, друзья, которые на тебя смотрят. Конечно, есть мотивация. Просто-напросто игры не было. Наверное, это связано с уровнем мастерства футболистов, а не с мотивацией», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что сборная России в 1-м товарищеском матче за октябрьскую паузу обыграла Камерун со счетом 1:0.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Лишит ли Финляндия Казахстан шансов на Евро-2024?
  • Финляндия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • Команды выдадут низовой матч?
  • Англия — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Команды в очень важном матче смогут обменять голами
  • Сербия — Черногория. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.31
  • Экспресс дня 16 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Финляндия — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Англия — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Сербия — Черногория
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Северная Македония — Армения
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Франция — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч США — Гана
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Карацев — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Перу — Аргентина
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры