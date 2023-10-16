Колосков подверг критике игру сборной России в матче с Кенией

Почетный президент РФСпрокомментировал ничью в товарищеском матче Россия — Кения (2:2).

«Результат, конечно, нехороший: на последних минутах забили гол и сравняли счет. Результат не украшает нашу сборную. Дело в игре. Очень грустно было смотреть, особенно первый тайм. Просто невыносимо! Хотелось выключить и уйти. В шашках есть такая игра — поддавки, кто больше ошибется. Наши в первом тайме ошиблись на один раз больше. С моей точки зрения, ситуацию спас комментатор. Он провел очень хороший урок по географии. Он рассказал, где находится Кения. Рядом есть Танзания. Один из кенийцев играет во втором дивизионе Китая, второй — во втором дивизионе Японии, третий — в ЮАР и так далее. То есть, я прослушал очень полезный урок географии, а футбола в первом тайме, к сожалению, не увидел. Во втором тайме было немножко повеселее. Замены сказались, вышли более мастеровитые игроки. Но и, видимо, соперник тоже подсел. С моей точки зрения, эту игру нельзя занести в актив нашей сборной.

Если у тебя нет мотивации, то ты не спортсмен. Ты не должен играть не только в сборной, но и в клубе. Что это за спортсмены, которые выходят на поле и у них нет мотивации? Этот термин придуман в позапрошлом веке. Мотивация всегда есть. Ты — игрок сборной России, ты должен себя проявить, потому что ты защищаешь цвета своей страны. У тебя есть родственники, близкие, друзья, которые на тебя смотрят. Конечно, есть мотивация. Просто-напросто игры не было. Наверное, это связано с уровнем мастерства футболистов, а не с мотивацией», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России в 1-м товарищеском матче за октябрьскую паузу обыграла Камерун со счетом 1:0.