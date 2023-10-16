Колосков считает Промеса сильнейшим футболистом РПЛ

Почетный президент РФСвысказал мнение о борьбе в РПЛ после первой трети чемпионата.

«После трети сезона наш чемпионат все равно кажется предсказуемым. Но удивил своей стабильностью "Краснодар", который, в отличие от "Спартака", ЦСКА и "Зенита", играет с меньшими перепадами — они по праву занимают первое место. Их тренер Ивич по праву забрал приз лучшему тренеру месяца два раза подряд — сейчас это лучший специалист в РПЛ.

Что касается лучшего игрока трети сезона, то это безусловно Квинси Промес. Многие молодые россияне и другие звезды играют неровно, а голландец на себе тащит кризисный "Спартак". На сегодняшний день это сильнейший футболист нашей лиги», — цитирует Колоскова Sport24.