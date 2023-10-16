ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей РублевРублев остановился в шаге от титула в Шанхае, Алькарас снова разочаровал, а Самсонова явно не рассчитала силы
  • 18:21
    • Азербайджан — Австрия: стартовые составы команд
  • 18:00
    • Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Кенией
  • 17:16
    • В «Монако» рассказали о травме Головина
  • 17:05
    • В «Шахтере» объявили об отставке главного тренера ван Леувена
  • 15:47
    • Диана Шнайдер успешно стартовала на турнире в Наньчане
    Все новости спорта

    Колосков считает Промеса сильнейшим футболистом РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Краснодар
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о борьбе в РПЛ после первой трети чемпионата.

    Вячеслав Колосков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вячеслав Колосков

    «После трети сезона наш чемпионат все равно кажется предсказуемым. Но удивил своей стабильностью "Краснодар", который, в отличие от "Спартака", ЦСКА и "Зенита", играет с меньшими перепадами — они по праву занимают первое место. Их тренер Ивич по праву забрал приз лучшему тренеру месяца два раза подряд — сейчас это лучший специалист в РПЛ.

    Что касается лучшего игрока трети сезона, то это безусловно Квинси Промес. Многие молодые россияне и другие звезды играют неровно, а голландец на себе тащит кризисный "Спартак". На сегодняшний день это сильнейший футболист нашей лиги», — цитирует Колоскова Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Россия переиграть Кению?
  • Кения — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Бельгия и Швеция забьют друг другу
  • Бельгия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Смогут ли Нидерланды переиграть Грецию?
  • Греция — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.31
  • Экспресс дня 16 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кения — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бельгия — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Греция — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Англия — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Финляндия — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Сербия — Черногория
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.42
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры