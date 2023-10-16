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    Карпин: Счет по игре. Возможно, недооценили соперника

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    лавный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ничьей в товарищеской игре с Кенией (2:2).

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Начали первые минуты хорошо: всё получалось, забили гол. Необязательный первый мяч пропустили, может, звучит как оправдание. Во втором тайме попытались переломить ход встречи, но включились только в конце. Счет по игре.

    Абсолютно не так, что Кения сильнее прошлого соперника. По мне, Камерун был на голову сильнее. Раздражают такие голы. Почему так происходит? Никак это не объяснить. Возможно, недооценили соперника.

    Информацию по итогам сбора получили, после этого матча она подтвердилась. Вторая игра дала ответы на все вопросы.

    Газон? Может, это вызывало какие-то травмы. На "Динамо" было лучше, но какая разница? На этом поле играть, что ли, нельзя.

    Атмосфера такая как-то влияет, но дальше что? Не надо выигрывать? Проблем с мотивацией не было, с другими аспектами были — увидел множество проблем. Слава богу, что заметил их. Но это не худший результат за время отстранения», — цитирует Карпина «Чемпионат».

    Напомним, что сборная России в 1-м товарищеском матче за октябрьскую паузу обыграла Камерун со счетом 1:0.

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