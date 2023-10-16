Игнатьев: Кения будет стараться сыграть на ничью, но мы будем сильнее

Бывший главный тренер сборной Россиирассказал, чего ждет от матча сборных России и Кении, который состоится в Турции.

«Я вижу прогресс в игре сборной России. Футболисты по-иному посмотрели на себя в процессе матча с Камеруном. Россия контролировала мяч — отсюда больше групповых взаимодействий и острее играли в атаке. На мой взгляд, Камерун в техническом плане был оснащен лучше наших — они имели шансы воспользоваться нашими проблемами в обороне. Но спасибо Сафонову — провел блестящий матч.

Наша сборная почувствовала, как говорят, "запах сырого мяча". Выйдут другие футболисты, и они получат эстафету от матча с Камеруном — будут иметь большое преимущество. Россия покажет результативную игру, которая закончится победой нашей команды за счет мастерства и мотивации.

Но не нужно считать сборную Кении слабой. Это очень волевая команда, хорошо подготовленная в физическом плане. Да, с невысоким уровнем технико-тактических умений, но то, что они навяжут борьбу, — безусловно. Они будут стараться сыграть на ничью, но мы будем сильнее», — приводит слова Игнатьева Sport24.

Товарищеский матч Россия — Кения состоится завтра, 16 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени.