Геркус: «Зенит» будет бороться за титул до конца

Футболист «Зенита» Клаудиньо Фото: globallookpress.com
Питерский клуб находится на 3-й строчке в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков.
«С "Зенитом" ничего необычного, они не сильно хуже своих прошлых выступлений. Перестройка небольшая у команды, усталость от побед тоже чувствуется, но ничего серьёзного. Пара осечек пока.
За титул они будут биться до конца, лёгкой прогулки у "Краснодара" не будет. Скоро очная встреча — сможем убедиться воочию», — сказал Геркус «Чемпионату».
Ранее питерский клуб завоевывал чемпионский титул пять раз кряду.