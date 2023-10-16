Геркус: «Зенит» будет бороться за титул до конца

Экс-президент «Локомотива»прокомментировал амбиции «Зенита» в сезоне-2023/24.

Питерский клуб находится на 3-й строчке в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков.

«С "Зенитом" ничего необычного, они не сильно хуже своих прошлых выступлений. Перестройка небольшая у команды, усталость от побед тоже чувствуется, но ничего серьёзного. Пара осечек пока.

За титул они будут биться до конца, лёгкой прогулки у "Краснодара" не будет. Скоро очная встреча — сможем убедиться воочию», — сказал Геркус «Чемпионату».

Ранее питерский клуб завоевывал чемпионский титул пять раз кряду.