Десайи заявил, что философия Гвардиолы не подойдет для Мбаппе

Экс-футболист сборной Францииуверен, что нападающийне подойдет под систему

«Я знаю, Клиши сказал, что Килиан преуспел бы в "Сити", но я считаю, ему будет там нелегко. Я не думаю, что Мбаппе должен играть в "Сити". Там слишком много дисциплины.

Во Франции мы говорим о том, что стиль игры "Сити" не оставляет места для индивидуалистов. Со всей этой игрой в пас команда не подходит игрокам, которые любят обыгрывать защитников.

Силва и Грилиш обладают способностями играть на позиции "десятки", но это было уничтожено философией Гвардиолы. Он хочет, чтобы они оставались на своем фланге, получали мяч, использовали скорость и перепасовывались. Это не игра Мбаппе. Он привык получать мяч и делать разницу.

Другие игроки будут смотреть на него в недоумении, потому что Килиан не должен будет этого делать. Его уверенность упадет, если он не очень удачно стартует в Англии. Мбаппе — топ-футболист, но не игрок для "Ман Сити", — сказал Десайи Gambling Zone.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 7 матчей за ПСЖ в Лиге 1 и забил 7 голов.