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    Десайи заявил, что философия Гвардиолы не подойдет для Мбаппе

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    Экс-футболист сборной Франции Марсель Десайи уверен, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не подойдет под систему «Манчестер Сити».

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    «Я знаю, Клиши сказал, что Килиан преуспел бы в "Сити", но я считаю, ему будет там нелегко. Я не думаю, что Мбаппе должен играть в "Сити". Там слишком много дисциплины.

    Во Франции мы говорим о том, что стиль игры "Сити" не оставляет места для индивидуалистов. Со всей этой игрой в пас команда не подходит игрокам, которые любят обыгрывать защитников.

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    • Силва и Грилиш обладают способностями играть на позиции "десятки", но это было уничтожено философией Гвардиолы. Он хочет, чтобы они оставались на своем фланге, получали мяч, использовали скорость и перепасовывались. Это не игра Мбаппе. Он привык получать мяч и делать разницу.

    Другие игроки будут смотреть на него в недоумении, потому что Килиан не должен будет этого делать. Его уверенность упадет, если он не очень удачно стартует в Англии. Мбаппе — топ-футболист, но не игрок для "Ман Сити", — сказал Десайи Gambling Zone.

    В нынешнем сезоне Мбаппе провел 7 матчей за ПСЖ в Лиге 1 и забил 7 голов.

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