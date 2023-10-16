ПерерывГреция — НидерландыОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Греция — НидерландыГреция — Нидерланды. Онлайн
  • 21:49
    • СКА разгромил дома «Адмирал»
  • 21:49
    • «Динамо» с минимальным счетом одолело «Сибирь»
  • 21:02
    • Гол Облякова помог сборной России сыграть вничью с Кенией в товарищеском матче
  • 17:16
    • В «Монако» рассказали о травме Головина
  • 17:05
    • В «Шахтере» объявили об отставке главного тренера ван Леувена
    Все новости спорта

    Бородюк: Кенийцы слегка опустили на землю наших футболистов

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России
    Александр Бородюк, много лет работавший ассистентом в сборной России, считает, что ничейный результат в матче Россия — Кения (2:2) опустит на землю российских игроков.

    Александр Бородюк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Бородюк

    «Я сам работал в национальной команде и всегда стараюсь говорить корректно. Однако футболисты должны понимать, что они играют за сборную. Неважно, что они сейчас будут говорить. У нас очень часто говорят: "Если бы мы сейчас поехали на чемпионат Европы, то там всех бы разорвали, а это просто товарищеские матчи". Вот это "если" пора убирать.

    У футболистов откуда-то появилось самомнение. Вы помните, какие интервью они раздавали после игры с Камеруном. На мой взгляд, футболисты сборной России должны понимать, что за счёт класса они сейчас не в состоянии кого-то обыграть.

    Такие команды обыгрывают за счёт борьбы, мотивации и понимания, за какую сборную они выходят играть. Я не увидел ни одного футболиста, который мог бы обыграть за счёт класса.

    Игроков сборной Кении стоит похвалить. Они — молодцы: старались, бились, у них было желание. Это не то, что приехал Камерун — танцы и пляски. Кения ответственно отнеслась к матчу. Хорошо, что хоть не проиграли им.

    Сегодня сборная Кении немного опустила на землю наших футболистов. Они должны чётко понимать, что на поле нужно работать, пластаться, биться на каждом участке, чтобы радовать болельщиков. Важно давать себе установку — получить удовольствие от футбола в каждом матче», — рассказал Бородюк «Чемпионату».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Лишит ли Финляндия Казахстан шансов на Евро-2024?
  • Финляндия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • Команды выдадут низовой матч?
  • Англия — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Команды в очень важном матче смогут обменять голами
  • Сербия — Черногория. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.17
  • Экспресс дня 17 октября
  • Завтра в 21:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Финляндия — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Англия — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Сербия — Черногория
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Северная Македония — Армения
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Франция — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч США — Гана
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Карацев — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Перу — Аргентина
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры