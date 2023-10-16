Бородюк: Кенийцы слегка опустили на землю наших футболистов

, много лет работавший ассистентом в сборной России, считает, что ничейный результат в матче(2:2) опустит на землю российских игроков.

«Я сам работал в национальной команде и всегда стараюсь говорить корректно. Однако футболисты должны понимать, что они играют за сборную. Неважно, что они сейчас будут говорить. У нас очень часто говорят: "Если бы мы сейчас поехали на чемпионат Европы, то там всех бы разорвали, а это просто товарищеские матчи". Вот это "если" пора убирать.

У футболистов откуда-то появилось самомнение. Вы помните, какие интервью они раздавали после игры с Камеруном. На мой взгляд, футболисты сборной России должны понимать, что за счёт класса они сейчас не в состоянии кого-то обыграть.

Такие команды обыгрывают за счёт борьбы, мотивации и понимания, за какую сборную они выходят играть. Я не увидел ни одного футболиста, который мог бы обыграть за счёт класса.

Игроков сборной Кении стоит похвалить. Они — молодцы: старались, бились, у них было желание. Это не то, что приехал Камерун — танцы и пляски. Кения ответственно отнеслась к матчу. Хорошо, что хоть не проиграли им.

Сегодня сборная Кении немного опустила на землю наших футболистов. Они должны чётко понимать, что на поле нужно работать, пластаться, биться на каждом участке, чтобы радовать болельщиков. Важно давать себе установку — получить удовольствие от футбола в каждом матче», — рассказал Бородюк «Чемпионату».