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    Динияр Билялетдинов: От сборной России в игре с Кенией жду крупной победы

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Бывший футболист «Рубина» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Кении.

    Динияр Билялетдинов
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    Динияр Билялетдинов

    Игра состоится 16 октября в Турции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

    «Это важный матч, конечно. Наверняка у команды будут определенные перестроения. Может быть, будут играть другие ребята. Хочется посмотреть на них. Ну и ждем результативности, крупной победы.

    Мы уже год играем в таком ритме и всегда говорим, что какие‑то команды должны спокойно обыгрывать. Когда и с азиатскими командами играли — тоже говорили. Но этого не произошло. Поэтому не стоит думать, что Кения будет каким‑то легким соперником.

    Однако игра с Камеруном оставила приятные впечатления. Надеюсь, сейчас сборная России продолжит в том же духе. Хотя думаю, что будет ротация и какая‑то другая схема игры, посмотрим», — сказал Билялетдинов «Матч ТВ».

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