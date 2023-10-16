Динияр Билялетдинов: От сборной России в игре с Кенией жду крупной победы

Бывший футболист «Рубина»поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными

Игра состоится 16 октября в Турции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Это важный матч, конечно. Наверняка у команды будут определенные перестроения. Может быть, будут играть другие ребята. Хочется посмотреть на них. Ну и ждем результативности, крупной победы.

Мы уже год играем в таком ритме и всегда говорим, что какие‑то команды должны спокойно обыгрывать. Когда и с азиатскими командами играли — тоже говорили. Но этого не произошло. Поэтому не стоит думать, что Кения будет каким‑то легким соперником.

Однако игра с Камеруном оставила приятные впечатления. Надеюсь, сейчас сборная России продолжит в том же духе. Хотя думаю, что будет ротация и какая‑то другая схема игры, посмотрим», — сказал Билялетдинов «Матч ТВ».