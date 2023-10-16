Александер-Арнольд: Мне еще многого надо достичь

Правый защитник «Ливерпуля»рассказал о ближайших своих планах.

«У меня высокие мечты и амбиции, несмотря на то что я многого достиг. Осталось гораздо больше того, чего я хочу достичь. И мне остаётся только пойти и сделать это!

Я понял, что для себя я больше не молодой игрок. Надеюсь, сейчас я вхожу в пиковые годы своей карьеры, и извлеку из этого максимум пользы. Я тот, кто несёт ответственность за свою карьеру. Мне по силам осуществить практически всё. Я целиком и полностью контролирую свою карьеру», — цитирует Александер-Арнольда пресс-служба «Ливерпуля».

Воспитанник мерсисайдцев дебютировал за основную команду в 2016 году и выиграл почти все возможные клубные трофеи в мировом футболе, кроме Лиги Европы и Лиги конференций.