Агент: Васютин останется в «Зените», несмотря на интерес скандинавских клубов

, который является агентом голкипера петербургского «Зенита», прокомментировал слухи о предстоящем уходе его из стана чемпиона России.

«Александра не беспокоит игровое время, но он хочет стать основным вратарем и делает для этого все. Зимой не рассматриваем смену клуба — он сконцентрирован только на "Зените".

Александр получает достаточно игрового времени, и, мне кажется, даже наравне с Кержаковым, учитывая новый формат Кубка. У них идет борьба за пост первого номера.

К нему есть интерес, потому что он становится свободным агентом. У него идеальный возраст для вратаря, уравновешенная психика, хорошая игра ногами, что является проблемой для многих голкиперов российской школы и был опыт в еврокубках.

Дания, Норвегия, Швеция — топ-клубы этих стран готовы его видеть, спрашивают о нем, также Александром интересуется некоторые российские клубы», цитирует Дубровина Sport24.