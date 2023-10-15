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    Агент: Васютин останется в «Зените», несмотря на интерес скандинавских клубов

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    Александр Дубровин, который является агентом голкипера петербургского «Зенита» Александра Васютина, прокомментировал слухи о предстоящем уходе его из стана чемпиона России.

    Александр Васютин
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    Александр Васютин

    «Александра не беспокоит игровое время, но он хочет стать основным вратарем и делает для этого все. Зимой не рассматриваем смену клуба — он сконцентрирован только на "Зените".

    Александр получает достаточно игрового времени, и, мне кажется, даже наравне с Кержаковым, учитывая новый формат Кубка. У них идет борьба за пост первого номера.

    К нему есть интерес, потому что он становится свободным агентом. У него идеальный возраст для вратаря, уравновешенная психика, хорошая игра ногами, что является проблемой для многих голкиперов российской школы и был опыт в еврокубках.

    Дания, Норвегия, Швеция — топ-клубы этих стран готовы его видеть, спрашивают о нем, также Александром интересуется некоторые российские клубы», цитирует Дубровина Sport24.

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