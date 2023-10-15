Несколько футболистов «Баварии» недовольны Тухелем

Некоторые игрокинедовольны действиями главного тренера команды. Об этом сообщает TZ.

Стало известно, что некоторые футболисты «Баварии» считают, что сейчас развитие команды остановилось. К тому же, игроки недовольны тем, что Тухель объявляет стартовый состав всего за пару часов до начала игры.

Отмечается, что тренер очень мало общается с футболистами. В большинстве случаев игроки контактируют с помощниками главного тренера.

После 7-и туров «Бавария» занимает 3-е место в таблице Бундеслиги с 17-ю очками в активе. В следующем матче мюнхенская команда сыграет 21-го октября с «Майнцем».