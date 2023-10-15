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    Несколько футболистов «Баварии» недовольны Тухелем

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    Некоторые игроки «Баварии» недовольны действиями главного тренера команды Томаса Тухеля. Об этом сообщает TZ.

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    Стало известно, что некоторые футболисты «Баварии» считают, что сейчас развитие команды остановилось. К тому же, игроки недовольны тем, что Тухель объявляет стартовый состав всего за пару часов до начала игры.

    Отмечается, что тренер очень мало общается с футболистами. В большинстве случаев игроки контактируют с помощниками главного тренера.

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