Стоичков: Ван Гал — лжец

Экс-нападающий «Барселоны» и сборной Болгариирассказал, как относится к бывшему тренеру клуба

«Луи? Луи кто? Я даже не хочу произносить его имя вслух. Да, он большой профессионал. Никто этого не будет отрицать. Его методы тренировок, игра в треугольниках были полезными, но как человек он мне не нравится. Может быть, я тоже плохой человек, но я не хочу говорить о нём.

Я не знаю никого похожего на него. Я тоже не во всём хорош, но стараюсь быть лучше. Не хочу быть таким, как он. Он никто в моей жизни. Это подделка. Лжец, о котором я не хочу говорить ни минуты», — приводит слова Стоичкова Mundo Deportivo.