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    Стоичков: Ван Гал — лжец

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    Экс-нападающий «Барселоны» и сборной Болгарии Христо Стоичков рассказал, как относится к бывшему тренеру клуба Луи ван Галу.

    Луи ван Гал
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    Луи ван Гал

    «Луи? Луи кто? Я даже не хочу произносить его имя вслух. Да, он большой профессионал. Никто этого не будет отрицать. Его методы тренировок, игра в треугольниках были полезными, но как человек он мне не нравится. Может быть, я тоже плохой человек, но я не хочу говорить о нём.

    Я не знаю никого похожего на него. Я тоже не во всём хорош, но стараюсь быть лучше. Не хочу быть таким, как он. Он никто в моей жизни. Это подделка. Лжец, о котором я не хочу говорить ни минуты», — приводит слова Стоичкова Mundo Deportivo.

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