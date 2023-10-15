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    Агент Щенникова сообщил, что футболист приостановил карьеру

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    Сергей Пушкин, агент 32-летнего российского защитника Георгия Щенникова, высказался о деятельности футболиста.

    Георгий Щенников
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    Георгий Щенников

    «За будущее Георгия переживать не стоит. На данный момент с футболом так, как есть, — человек без команды. Но Георгий — человек с большим жизненным потенциалом.

    У нас есть очень крупный совместный проект, который никак не связан с футболом. Он связан с недвижимостью. На данный момент Георгий с головой погружён в него, ему это нравится. Это не значит, что он решил завершить карьеру — приостановил. Без команды, тренируется, но он разносторонне развит. На футболе жизнь не заканчивается», — сказал агент «Чемпионату».

    Ранее Щенников играл за московский ЦСКА.

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