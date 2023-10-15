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    Футболист «Реала» Родриго: Мне не нравится играть «девятку»

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    Вингер «Реала» и сборной Бразилии Родриго ответил, в разница между его игрой за клуб и национальную команду.

    Родриго
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    Родриго

    «Всегда важно иметь возможность выполнять на поле различные роли. Я всегда давал понять, что мне легко играть на флангах, но мне не нравится играть "девятку", однако в клубе я должен это делать.

    Здесь, в сборной, я могу перемещаться по всему полю, что помогает моей игре. Важно уметь выполнять все функции, так как это увеличивает шанс не быть заменённым. Это очень важно для меня», — приводит слова Родриго AS.

    В текущем сезоне бразилец сыграл 11 встреч во всех турнирах, забил 1 гол и сделал один ассист.

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