Нападающий сборной Кении о матче с Россией: Мы много тренировались и выйдем на поле, чтобы побеждать

Форвард сборной Кенииподелился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с Россией.

«Мы уважаем своего соперника и понимаем, что это сборная под 39‑м номером в международном рейтинге ФИФА. Кения намного ниже в этом списке, но это футбол, у нас есть возможность показать, на что мы способны.

Мы много тренировались и выйдем на матч, чтобы побеждать. Уверен, игра будет интересной», — сказал Олунга в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что 16-го октября сборная России встретится с Кенией в рамках товарищеского поединка. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.