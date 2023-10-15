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    Нападающий сборной Кении о матче с Россией: Мы много тренировались и выйдем на поле, чтобы побеждать

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Форвард сборной Кении Майкл Олунга поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с Россией.

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    «Мы уважаем своего соперника и понимаем, что это сборная под 39‑м номером в международном рейтинге ФИФА. Кения намного ниже в этом списке, но это футбол, у нас есть возможность показать, на что мы способны.

    Мы много тренировались и выйдем на матч, чтобы побеждать. Уверен, игра будет интересной», — сказал Олунга в эфире «Матч ТВ».

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    • Напомним, что 16-го октября сборная России встретится с Кенией в рамках товарищеского поединка. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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