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    Лунин о конкуренции с Кепой в «Реале»: Посмотрим, что будет, сезон длинный

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    Голкипер «Реала» Андрей Лунин высказался о конкуренции с другим вратарем «сливочных» Кепой Аррисабалагой за место в основном составе.

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    «Я делаю то, что должен. Все решения принимает Анчелотти. Мы с Кепой конкурируем, мы делаем одну и ту же работу. Посмотрим, что будет, сезон длинный. Мы соревнуемся, но только на поле.

    Всё в порядке, так всегда происходит, когда в команде появляется новый вратарь. Так же, как однажды приехал и я. Новые люди приходят, но мы всегда должны быть командой», — приводит слова Лунина Mundo Deportivo.

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    • Напомним, что «Реал» летом 2023 года арендовал Кепу у «Челси» до конца нынешнего сезона. В нынешнем сезоне Лунин провел 2 матча за «сливочных» в Примере, в одном из которых сыграл на ноль.

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