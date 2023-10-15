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    Лунин: На тренировках Беллингем мне не забивает, я останавливаю его удары

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    Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин высоко оценил уровень игры полузащитника команды Джуда Беллингема в нынешнем сезоне.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    «Джуд Беллингем — инопланетянин. Прийти в лучший клуб мира в 20 лет, забивать в каждом матче, отдавать результативные передачи, влиять на ход игры и на счёт — всё это будто из другого мира.

    На тренировках Джуд мне не забивает, я останавливаю его удары. Кажется, единственное место, где Беллингем не забивает, — это тренировки. Но во время официальных матчей вратари ничего не могут с ним сделать», — приводит слова Лунина Mundo Deportivo.

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    • В нынешнем сезоне Беллингем провел 8 матчей за «Реал» в Примере, забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи. В следующем матче «сливочные» сыграют 21-го октября с «Севильей».

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