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    «Легко точно не будет». Карпин — о предстоящем матче сборной России с Кенией

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с национальной командой Кении.

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    «Экзотичные для нас все соперники последнее время. Возможно, если сравнивать с Камеруном, нет такого количества известных игроков, но они мощные и атлетичные, что и отличает африканские команды.

    Кения, если брать игру с мячом, мне нравятся больше. Камерун больше на индивидуальных качествах игроков, а Кения больше организована. Легко точно не будет, если кто-то смотрит по рейтингу ФИФА. Если думают, что будет легко, то все ошибаются», — передает слова Карпин Чемпионат.

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    • Напомним, что 12-го октября сборная России обыграла Камерун (1:0). Единственный гол в том матче забил форвард Федор Чалов.

    Уже 16-го октября сборная России сыграют с Кенией в рамках товарищеского поединка. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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