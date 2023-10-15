«Легко точно не будет». Карпин — о предстоящем матче сборной России с Кенией

Главный тренер сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с национальной командой Кении.

«Экзотичные для нас все соперники последнее время. Возможно, если сравнивать с Камеруном, нет такого количества известных игроков, но они мощные и атлетичные, что и отличает африканские команды.

Кения, если брать игру с мячом, мне нравятся больше. Камерун больше на индивидуальных качествах игроков, а Кения больше организована. Легко точно не будет, если кто-то смотрит по рейтингу ФИФА. Если думают, что будет легко, то все ошибаются», — передает слова Карпин Чемпионат.

Напомним, что 12-го октября сборная России обыграла Камерун (1:0). Единственный гол в том матче забил форвард Федор Чалов.

Уже 16-го октября сборная России сыграют с Кенией в рамках товарищеского поединка. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.