Медведев высказался о результативности Кассьерры в «Зените»

Председатель правления «Зенитавысказался об игре форварда сине-бело-голубыхв нынешнем сезоне РПЛ.

"В этом сезоне он уже забил девять. Даже опережает Малкома в Саудовской Аравии. Всегда требуется время на адаптацию к стилю игры. 'Сочи' играл в другой футбол, у них было больше пространства свободного.

Против 'Зенита' играют в основном от обороны. Бывает непросто преодолевать две линии обороны, а то и три. Поэтому он проявил свои таланты и способности. Уверен, что он этим курсом будет идти и дальше", — сказал Медведев "СЭ".

В нынешнем сезоне РПЛ Кассьерра провел за питерский клуб 16 матчей, забил 10 голов и сделал 5 ассистов.