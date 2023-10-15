ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энтони Джошуа и Джозеф Паркер5 боксеров, чья карьера пошла на спад после потери титула
  • 13:58
    • Рублев уступил Хуркачу в финале «Мастерса» в Шанхае
    Все новости спорта

    Медведев высказался о результативности Кассьерры в «Зените»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Председатель правления «Зенита Александр Медведев высказался об игре форварда сине-бело-голубых Матео Кассьерры в нынешнем сезоне РПЛ.

    Матео Кассьерра
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матео Кассьерра

    "В этом сезоне он уже забил девять. Даже опережает Малкома в Саудовской Аравии. Всегда требуется время на адаптацию к стилю игры. 'Сочи' играл в другой футбол, у них было больше пространства свободного.

    Против 'Зенита' играют в основном от обороны. Бывает непросто преодолевать две линии обороны, а то и три. Поэтому он проявил свои таланты и способности. Уверен, что он этим курсом будет идти и дальше", — сказал Медведев "СЭ".

    В нынешнем сезоне РПЛ Кассьерра провел за питерский клуб 16 матчей, забил 10 голов и сделал 5 ассистов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли Норвегия Испанию?
  • Норвегия — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Швейцарцы уверенно завоюют три очка и укрепят лидерство в группе
  • Швейцария — Беларусь. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Магнитка» воспользуется всеми слабыми зонами «Барыса»
  • «Барыс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.58
  • Экспресс дня 15 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Норвегия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Швейцария — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Уэльс — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Турция — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Румыния — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бельгия — Швеция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кения — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры