Бен Фостер высоко оценил уровень игры ван Дейка

Бывший голкиперназвал защитникаодним из лучших игроков обороны в истории.

«У меня есть один кандидат, которого 100% нужно включать в десятку лучших защитников в истории. Кто-то заговорит о долголетии, но я считаю, что этот парень немного поднял планку и требования к оборонительной игре во всём мире.

Ван Дейк на протяжении трёх лет был лучшим центральным защитником мира. Он получил тяжёлую травму и, возможно, всё ещё пытается оправиться от неё.

Вирджил на пике возможностей — лучший защитник из всех, кто когда-либо жил. Я правда в это верю. Когда "Ливерпуль" выигрывал Лигу чемпионов и АПЛ, Вирджил был безоговорочным номером один.

Зачастую у людей короткая память. На мой взгляд, травма крестообразных связок лишила его былой скорости», — приводит слова Фостера Daily Mail.

В нынешнем сезоне ван Дейк провел 6 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ и сделал 2 голевые передачи. В квалификации на чемпионат Европы 2024 года защитник принял участие во всех 5-и матчах, не отметившись результативными действиями.