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    Широков: «Краснодар» давно заслужил какой-то трофей

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    Директор футбольного клуба «Леон Сатурн» Роман Широков высказался о том, что наставник «Краснодара» Владимир Ивич был признан лучшим тренером в РПЛ по итогам сентября.

    Роман Широков
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    Роман Широков

    «Ивич абсолютно заслуженно стал тренером месяца. Человек на первом месте идёт. Не знаю, что он поменял в "Краснодаре", что команда показывает такие результаты. Для этого надо быть внутри клуба. Визуально практически ничего не поменял. Таких результатов не было раньше? В какой-то год команде везёт больше, в какой-то — меньше. "Спартак" тоже, когда выигрывал в чемпионский год, им на 90-й минуте залетало, а потом ни разу. "Краснодар" пользуется ситуацией. Есть у них фарт, отлично! Ну и работа на тренировках, без этого никуда. Без этого ничего не выиграть. Дай бог, чтобы до конца года у них так продолжалось.

    Молодые воспитанники приобретут уверенность, инъекцию победную, которая была и у "Зенита", и у ЦСКА в 10-х годах. Тогда чемпионат будет интереснее и ребята будут расти. "Краснодару" очень нужен какой-то трофей. Они давно его заслужили», — сказал Широков «Чемпионату».

    В минувшем сезоне «Краснодар» дошел до финала Кубка России, но в решающем матче «быки» в серии пенальти проиграли ЦСКА.

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