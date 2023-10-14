Семин: Матч с Камеруном был праздником

Экс-наставник «Локомотива»высказался о предстоящей товарищеской встрече между сборными России и Кении.

«Они никому ничем не обязаны. Сборная хорошо провела предыдущий матч. Нужно удержать этот уровень. Будут играть хорошо, победят. Матч с Камеруном был праздником. Игроки и тренеры — молодцы, хорошо сработали.

Сложно оценить уровень сборной Кении, не знаю, кто играет у них. С Камеруном мы увидели хороший уровень игроков, приехали топ-футболисты, а про Кению не знаю», — сказал Семин «СЭ».

Сборная России встретится с Кенией 16 октября в Турции. Матч начнется в 19:00 мск.