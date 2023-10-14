Тренер сборной Кении выделил Облякова и Пиняева перед матчем с национальной командой России

Главный тренер сборной Кенииоценил уровень игры национальной команды России, выделив форвардаи полузащитника

«Когда я анализировал сборную России, то заметил, что Карпин хорошо комбинирует молодых и опытных игроков. Честно, у вас много талантливых футболистов.

Выделю Пиняева, Облякова. У них есть большое будущее. Глебов тоже хорошо показывал себя последние месяцы. Много игроков, которых мог бы выделить. Волков, например.

Когда Россия вернётся на международную арену, у неё будет хорошая и сильная команда. Тренер за это время может построить хорошую команду», — сказал Фырат Чемпионату.

Товарищеский матч между сборными России и Кении состоится 16-го октября в Турции. Ранее стала известна судейская бригада, которая обслужит эту встречу.