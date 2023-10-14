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    Тренер сборной Кении выделил Облякова и Пиняева перед матчем с национальной командой России

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    Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат оценил уровень игры национальной команды России, выделив форварда «Локомотива» Сергея Пиняева и полузащитника ЦСКА Ивана Облякова.

    Иван Обляков — полузащитник ЦСКА и сборной России
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    Иван Обляков — полузащитник ЦСКА и сборной России

    «Когда я анализировал сборную России, то заметил, что Карпин хорошо комбинирует молодых и опытных игроков. Честно, у вас много талантливых футболистов.

    Выделю Пиняева, Облякова. У них есть большое будущее. Глебов тоже хорошо показывал себя последние месяцы. Много игроков, которых мог бы выделить. Волков, например.

    Когда Россия вернётся на международную арену, у неё будет хорошая и сильная команда. Тренер за это время может построить хорошую команду», — сказал Фырат Чемпионату.

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