Тренер сборной Кении: Матч с Россией для нас исторический

Главный тренер сборной Кениивысказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России.

«Никогда раньше Кения не играла против европейской страны. Этот матч является историческим для нас, и по этой причине мы надеемся, что все кенийцы сплотятся вокруг нашей команды. Их поддержка всегда имела для нас решающее значение.

Мы подобрали сильную команду. Игроки, которые есть у нас в составе, справляются с поставленной задачей. Мы готовимся к предстоящим отборочным матчам чемпионата мира и поэтому выложимся по максимуму против России», — цитирует Фырата «Чемпионат».

Матч между сборными России и Кении состоится в Анталье (Турция) в понедельник, 16 октября. Начало игры — в 19:00 мск.