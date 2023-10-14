Ари: Обвинения в адрес Абаскаля — это неправильно

Экс-форвард «Спартака»высказался по поводу работы наставника красно-белых

«Обвинения в адрес Абаскаля — абсолютно неправильный подход! Я не согласен. Нужно дать ему спокойно поработать несколько лет, тогда он построит хорошую команду и создаст правильную атмосферу. Результаты 100 процентов придут. Дайте тренеру время.

Результаты команды — далеко не только его проблема. Атмосферу создают еще и сами футболисты. Именно они должны сидеть, разговаривать, думать как стать лучше, биться, быть друг за друга», — приводит слова Ари Sport24.

Ранее красно-белые в дерби сыграли вничью с ЦСКА (2:2). При этом команда Абаскаля спаслась от поражения в компенсированное время.