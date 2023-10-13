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    Главный тренер России U21: Результат хоть и второстепенен, но всегда приятней выигрывать, чем проигрывать

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    Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров подвел итоги матча против «Палмейрас» до 20 лет (3:1).

    Иван Шабаров
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    Иван Шабаров

    «Результат хоть и второстепенен, но всегда приятней выигрывать, чем проигрывать. У игроков будут положительные эмоции до завтрашнего дня. Сегодня хорошо набегались. И всегда нагрузки такого рода легче переносятся, когда ты выигрываешь, а не проигрываешь. Что касается содержания игры, понравилось начало: хороший был настрой. Видно, что игроки психологически хорошо подготовились к этому матчу.

    К сожалению, пропустили там, где ожидали. В принципе знали, что соперник хорошо бросает ауты. Готовились, но здесь наша защита не сработала должным образом. Молодцы, что руки не опустили после незабитого пенальти и дотерпели. Потому что было видно, что второй тайм, с точки зрения контроля мяча, инициатива у соперника. Мы дождались своих шансов — забили, это положительный момент в игре.

    Если есть такие игроки, которые могут, помимо основных своих функций, еще приукрасить, разбавить игру чем-то необычным, что понравится зрителям, что заставит кого-то удивиться, это всегда должно поощрятся. Мы играем для зрителей. Если зрителям это нравится, значит, мы делаем все правильно.

    Чупаев вчера дернул заднюю. Еще не до конца сделали все обследования, чтобы понять, насколько это серьезно. Но вроде как там нет никакого разрыва, просто подрастянул заднюю поверхность бедра», — приводит слова Шабарова «Спорт-Экспресс».

    Это второй матч «молодежки» в рамках бразильского турне. В первой игре национальная команда сыграла вничью со «СКА Бразил» (2:2).

    14 октября россияне сыграют с «Сантосом» U-20, а 16 октября — с «Ред Булл Бригантино» U-20.

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