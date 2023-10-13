ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Грант Доусон и Бобби ГринГрин уничтожил Доусона за полминуты. 37-летний Бобби теперь в топ-15 легковесов UFC
  • 16:51
    • Рублев победил Эмбера и пробился в полуфинал «Мастерса» в Шанхае
  • 18:06
    • «Металлург» был сильнее в гостях «Сибири»
  • 13:25
    • Димитров вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае
  • 12:20
    • «Манчестер Сити» заинтересован в подписании Крооса
  • 12:00
    • Агент: «Монако» в будущем не будет препятствовать отъезду Головина в сборную
    Все новости спорта

    Обляков: На первых тренировках тяжело было рассмотреть талант Файзуллаева

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ЦСКА РПЛ Футбол России
    Узбекский полузащитник Аббосбек Файзуллаев перешел из «Пахтакора» в ЦСКА в августе, а уже в следующем месяце болельщики признали его лучшим в составе армейцев.

    Иван Обляков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Обляков

    «По первым тренировкам тяжело было сказать, да и ему нужно было время. Потом он адаптировался, мы его хорошо приняли, общаемся с ним, хороший парень. С хорошими качествами, скромный по жизни, а на футбольном поле видно, что сильно старается, работает. И команде он помогает, конечно.

    Недавно был такой момент. Мы тренировались, и он заказал откуда-то плов. Привезли огромный казан плова, так что все мы вкусно пообедали», — цитирует Облякова «КП Спорт».

    Всего за ЦСКА Файззулаев сыграл девять матчей во всех турнирах, забил один гол, отдал одну результативную передачу.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли Нидерланды и Франция выявить сильнейшего?
  • Нидерланды — Франция. Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • Пошатнется ли лидерство Португалии?
  • Португалия — Словакия. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Проблемы австрийцев пойдут на пользу сборной Бельгии
  • Австрия — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.54
  • Экспресс дня 13 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.45
  • Прогноз на матч Нидерланды — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Португалия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Австрия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Дания — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Венгрия — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Реал Солт-Лейк
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Алимханулы — Гуальтьери
  • Бокс
  • Послезавтра в 06:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры