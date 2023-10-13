Обляков: На первых тренировках тяжело было рассмотреть талант Файзуллаева

Узбекский полузащитникперешел из «Пахтакора» вв августе, а уже в следующем месяце болельщики признали его лучшим в составе армейцев.

«По первым тренировкам тяжело было сказать, да и ему нужно было время. Потом он адаптировался, мы его хорошо приняли, общаемся с ним, хороший парень. С хорошими качествами, скромный по жизни, а на футбольном поле видно, что сильно старается, работает. И команде он помогает, конечно.

Недавно был такой момент. Мы тренировались, и он заказал откуда-то плов. Привезли огромный казан плова, так что все мы вкусно пообедали», — цитирует Облякова «КП Спорт».

Всего за ЦСКА Файззулаев сыграл девять матчей во всех турнирах, забил один гол, отдал одну результативную передачу.