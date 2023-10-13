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    Кафанов назвал вратаря Хайкина кандидатом в сборную

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин рассматривается как претендент на попадание в национальную сборную.

    Никита Хайкин
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    Никита Хайкин

    «Слежу за успехами Никиты, разговаривали с ним. Они сейчас проиграли "Брюгге", но он выглядит хорошо. Всё нормально. Мы рассматривали его на этот сбор, но там есть другие причины. Он кандидат в сборную, больше ничего сказать не могу», — цитирует Кафанова «Спорт-экспресс».

    Никита Хайкин выступал за «Будё-Глимт» с 2019 по 2022 год, затем перешел в «Бристоль» Сити«, но закрепиться в Англии так и не смог. В итоге он снова вернулся в норвежский клуб и подписал контракт до 2026 года.

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    • В текущем сезоне россиянин сыграл 35 матчей, пропустил 39 мячей, сыграл 13 игр на "ноль". Напомним, что Хайкина на октябрьский сбор не вызвали.

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