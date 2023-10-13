Кафанов назвал вратаря Хайкина кандидатом в сборную

Тренер вратарей сборной Россиисообщил, что голкипер «Будё-Глимт»рассматривается как претендент на попадание в национальную сборную.

«Слежу за успехами Никиты, разговаривали с ним. Они сейчас проиграли "Брюгге", но он выглядит хорошо. Всё нормально. Мы рассматривали его на этот сбор, но там есть другие причины. Он кандидат в сборную, больше ничего сказать не могу», — цитирует Кафанова «Спорт-экспресс».

Никита Хайкин выступал за «Будё-Глимт» с 2019 по 2022 год, затем перешел в «Бристоль» Сити«, но закрепиться в Англии так и не смог. В итоге он снова вернулся в норвежский клуб и подписал контракт до 2026 года.

В текущем сезоне россиянин сыграл 35 матчей, пропустил 39 мячей, сыграл 13 игр на "ноль". Напомним, что Хайкина на октябрьский сбор не вызвали.