начнут матч в 17:00 в группе G отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 13.10.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Греция U21» — «Хорватия U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.38 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Хорватия U21»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Греция U21 — Хорватия U21.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 9500USD Новым игрокам