Ари: Есть ощущение, что «Спартак» проклят

Экс-нападающий «Спартака», комментируя спад красно-белых в текущем сезоне, выразил мнение, что московский клуб «проклят».

«У "Спартака" всегда происходит так, что они начинают хорошо, а заканчиваются за упокой. В мое время тоже были подобные моменты. Проблема была в атмосфере и только одной группе. Почему так сейчас — сложно сказать.

Непонятная закономерность. Из года в год одно и то же. Иногда такое ощущение, что "Спартак" проклят. Это ведь сильная команда, а результат вот такой», — сказал Ари Sport24.

Ранее «Спартак» в РПЛ сыграл вничью с ЦСКА (2:2). На данный момент клуб идет 6-м в таблице.