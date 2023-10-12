Пьянович: За три года в «Спартаке» с Федуном так и не познакомился

Бывший нападающий «Спартака»высказался о взаимоотношениях с президентами клуба в свою бытность игроком красно-белых.

«В 2006 году болельщики меня любили, но руководство считало по-другому. У всех были свои интересы, и твое место на поле зависело не от того, как ты играешь. Когда я был в команде, один из руководителей, Шавло, только покупками игроков занимался. Неважно — хороший, нехороший... Кроме денег, ни о чем не думали. Настоящей команды при таких условиях не будет.

Общался ли когда-то с Федуном? Ни разу. Знал, что он — владелец "Спартака", но он был далеко от команды. Так с ним и не познакомился», — сказал Пьянович «СЭ».

В прошлом сезоне «Спартак» занял в чемпионате России-2022/23 третье место в таблице.