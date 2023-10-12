Нагорных: Аренда Изидора в «Зенит» принесла «Локомотиву» прибыль

Глава совета директоров «Локомотива»прокомментировал переход нападающего

«Зенит» арендовал 23-летнего француза у «Локомотива» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

«Выгодны ли для "Локомотива" те условия, на которых Вильсон Изидор ушел в "Зенит"? Они нас устраивают. Это хорошая сделка.

Мы не только полностью компенсируем те расходы, которые понесли с приобретением Вильсона, но и имеем определённую прибыль.

Варианты в Европе были значительно менее выгодными для клуба. Вопрос только в сумме. Проблем с платежами [во Францию] нет. Потому что за трансфер Алексиса Бека-Бека в "Ниццу" мы полностью получили те средства, которые были предусмотрены договором между клубами», — сказал Нагорных «Известиям».