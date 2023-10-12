ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    СавиоСавио из «Жироны» внезапно разорвал Ла Лигу на старте сезона. Теперь его ждут в «Ман Сити»
  • 12:34
    • Самсонова сенсационно проиграла Зигемунд на турнире в Чжэнчжоу
  • 12:12
    • Хуркач вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае
  • 11:35
    • УЕФА сообщил о переносе матча Косово — Израиль
  • 11:16
    • Ивич, Деограсия и Юран — среди среди претендентов на приз лучшему тренеру сентября в РПЛ
    Все новости спорта

    Нагорных: Аренда Изидора в «Зенит» принесла «Локомотиву» прибыль

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Локомотив Зенит РПЛ Футбол России
    Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал переход нападающего Вильсона Изидора в «Зенит».

    Вильсон Изидор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вильсон Изидор

    «Зенит» арендовал 23-летнего француза у «Локомотива» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

    «Выгодны ли для "Локомотива" те условия, на которых Вильсон Изидор ушел в "Зенит"? Они нас устраивают. Это хорошая сделка.

    Мы не только полностью компенсируем те расходы, которые понесли с приобретением Вильсона, но и имеем определённую прибыль.

  • Изидор: Не хотел оставаться в «Локомотиве», готов был перейти даже в «Мец»
  • Читайте по теме

    • Варианты в Европе были значительно менее выгодными для клуба. Вопрос только в сумме. Проблем с платежами [во Францию] нет. Потому что за трансфер Алексиса Бека-Бека в "Ниццу" мы полностью получили те средства, которые были предусмотрены договором между клубами», — сказал Нагорных «Известиям».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Россия одержать долгожданную победу?
  • Россия — Камерун. Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Молдаване смогут удивить шведов?
  • Швеция — Молдавия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Румыны привезут три очка из Будапешта
  • Белоруссия — Румыния. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.35
  • Экспресс дня 12 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Россия — Камерун
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Швеция — Молдавия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Белоруссия — Румыния
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Испания — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Хорватия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Колумбия — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Нидерланды — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Португалия — Словакия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры