Медведев: Переговоры с Мостовым серьезно продвинулись

Глава правления петербургского «Зенита»рассказал про ситуацию с продлением контракта полузащитника

«Мы очень рады, что переговоры по продлению контракта Мостового прошли спокойно и конструктивно. Как говорится, торопились не спеша. Мы согласовали и срок контракта, и бонусную часть. Структура и условия контракта полностью соответствуют той системе, которая применяется в "Зените".

Андрей практически восстановился после травмы. Надеюсь, что даже сможет сыграть с "Кайратом" на выезде. И, конечно, будем ждать Мостового в первом домашнем матче после перерыве против самарского клуба», — сказал Медведев Sport24.

Сейчас контракт Мостового действует с «Зенитом» до сезона 27/28.