«Не собираюсь оставаться здесь, играя раз в месяц». Магуайр высказался о своем будущем в «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед»признался, что недоволен количеством игрового времени в текущем сезоне.

Магуайр принял участие лишь в трех матчах «МЮ» в нынешнем чемпионате Англии.

«Я не собираюсь сидеть здесь всю жизнь, играя раз в месяц. Если так будет продолжаться дальше, мне придется провести встречу с клубом и обсудить все.

После матчей сборной Англии я полностью сосредоточусь на борьбе и попытках вернуть себе место в "Манчестер Юнайтед".

Я верю в свои способности. Каждый игрок, который сидит на скамейке, должен верить, что должен играть в старте. Иначе он не сможет показывать высокий уровень. Я не исключение.

Да, это сложно, но я хочу играть и чувствовать себя важным для клуба и команды. Сейчас я и близко не играю столько, сколько хотел бы. В этом вся проблема. Я должен просто воспользоваться возможностями, когда они возникнут», — приводит слова Магуайра Sky Sports.

Напомним, в конце августа Магуайр отказался от перехода в «Вест Хэм».