Личка рассказал, как проходит восстановление Шунина после травмы

Главный тренер московскоговысказался о состоянии здоровья голкипера команды

«У него и раньше были проблемы с плечом, а с "Ахматом" он получил осложнение. Сейчас Антон работает вместе с физиотерапевтом и доктором.

Мы будем наблюдать за ним и смотреть, если за две недели паузы все будет нормально — он может сыграть. Но с другой стороны, Игорь Лещук сыграл хорошо с "Факелом" и "Спартаком".

Я доволен тем, что команда сыграла две игры на ноль — это маленькая победа для нас», — сказал Личка Sport24.

Шунин получил травму в матче 10-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1). Ранее сообщалось о том, что голкипер выбыл на 4-5 недель.

В нынешнем сезоне Шунин провел 10 матчей за «Динамо» и пропустил 15 голов.