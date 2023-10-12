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    Личка рассказал, как проходит восстановление Шунина после травмы

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    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о состоянии здоровья голкипера команды Антона Шунина.

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    «У него и раньше были проблемы с плечом, а с "Ахматом" он получил осложнение. Сейчас Антон работает вместе с физиотерапевтом и доктором.

    Мы будем наблюдать за ним и смотреть, если за две недели паузы все будет нормально — он может сыграть. Но с другой стороны, Игорь Лещук сыграл хорошо с "Факелом" и "Спартаком".

    Я доволен тем, что команда сыграла две игры на ноль — это маленькая победа для нас», — сказал Личка Sport24.

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    • Шунин получил травму в матче 10-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1). Ранее сообщалось о том, что голкипер выбыл на 4-5 недель.

    В нынешнем сезоне Шунин провел 10 матчей за «Динамо» и пропустил 15 голов.

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