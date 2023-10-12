Деменко: Ивич многое изменил в игре «Краснодара». Он номер один

Экс-полузащитник «Краснодара»комплементарно оценивает работуна посту главного тренера клуба.

«Сейчас первый тренер — Ивич. "Краснодар" очень неплохо при нём играет, идёт на первом месте. Видна его мысль, которую он доносит до команды. Мы присматривались к Ивичу, но он многое изменил в клубе, добавил свою атмосферу и игру.

Также хотел бы выделить Осинькина и Ромащенко. "Крылья" в том году могли вылететь, играют с молодыми ребятами, но всё равно создают команду. А "Ахмат" не ошибся с назначением Ромащенко», — рассказал Деменко «Чемпионату».

После 11-туров в чемпионате России уверенно лидирует «Краснодар». Его отрыв от второго места составляет шесть очков. Владимир Ивич возглавил «быков» зимой 2023 года.