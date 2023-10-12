начнут матч в 17:00 в группе C отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 12.10.2023.

Последний матч между собой: Нидерланды U21 — Грузия U21 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Грузия U21» — «Нидерланды U21». Коэффициент ставки — 2.27 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Нидерланды U21»).

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