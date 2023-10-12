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    Черчесов высказался о возможном назначении в «Спартак»

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    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слухи о своем возможном назначении в «Спартак».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Ни с кем из "Спартака" я не встречался. Есть работа, люди делают свою работу. Тренер не зависит от одного выигранного или проигранного матча. Тем более, сам знаю каково это. Для меня дико судить по одному матчу. Есть тренерский потенциал, на него надо смотреть. Могу пожелать Абаскалю здоровья, остальное он сам докажет», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

    В данный момент главным тренером «Спартака» является Гильермо Абаскаль. После 11 туров чемпионата России-2023/24 красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице с 17 очками.

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