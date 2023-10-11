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    Сутормин: Обидно, что России не дали права сыграть стыки ЧМ-2022

    Футбол Сборная России Футбол России Зенит
    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, как относится к тому, что его не вызывают в сборную России.

    Алексей Сутормин
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    Алексей Сутормин

    «Объективно — есть ребята, которые играют в своих клубах, они в тонусе, больше заслуживают вызова. Здесь вопрос только ко мне. Если я буду получать больше игровой практики, хорошо выглядеть — Валерий Георгиевич рассмотрит мою кандидатуру. В сборную России вызывают сильнейших, по-другому быть не может.

    Для чего сейчас играет сборная России? Просмотр ближайшего резерва, который надо держать в тонусе. На данный момент это хоть какой-то, но международный опыт. Рано или поздно придет момент, когда нас вернут. И тогда времени на раскачку не будет, надо быть готовыми.

    От работы с Валерием Карпины остались позитивные впечатления. Это новый опыт, информация. Валерий Георгиевич хочет видеть определенный футбол. Прошлой весной было очень обидно, что нам не дали права сыграть стыковые матчи ЧМ-2022. Наверное, мы бы могли проявить себя.

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    • Понятно, что были не очень удачные игры с Хорватией и со Словакией. Но у нас были требования, было время — мы бы могли его использовать правильно, чтобы хорошо подготовиться. Думаю, были бы способны на многое», — приводит слова Сутормина «Спорт-Экспресс».

    В текущем сезоне Сутормин провел в чемпионате России шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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