Сутормин: Обидно, что России не дали права сыграть стыки ЧМ-2022

Полузащитник «Зенита»рассказал, как относится к тому, что его не вызывают в сборную

«Объективно — есть ребята, которые играют в своих клубах, они в тонусе, больше заслуживают вызова. Здесь вопрос только ко мне. Если я буду получать больше игровой практики, хорошо выглядеть — Валерий Георгиевич рассмотрит мою кандидатуру. В сборную России вызывают сильнейших, по-другому быть не может.

Для чего сейчас играет сборная России? Просмотр ближайшего резерва, который надо держать в тонусе. На данный момент это хоть какой-то, но международный опыт. Рано или поздно придет момент, когда нас вернут. И тогда времени на раскачку не будет, надо быть готовыми.

От работы с Валерием Карпины остались позитивные впечатления. Это новый опыт, информация. Валерий Георгиевич хочет видеть определенный футбол. Прошлой весной было очень обидно, что нам не дали права сыграть стыковые матчи ЧМ-2022. Наверное, мы бы могли проявить себя.

Понятно, что были не очень удачные игры с Хорватией и со Словакией. Но у нас были требования, было время — мы бы могли его использовать правильно, чтобы хорошо подготовиться. Думаю, были бы способны на многое», — приводит слова Сутормина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Сутормин провел в чемпионате России шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей.