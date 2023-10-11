Глен Джонсон: Мудрик после забитого гола должен поверить в себя

Экс-защитник «Челси» и сборной Англиипрокомментировал забитый гол украинцав ворота «Фулхэма» (2:0) и рассказал, как он может повлиять на его дальнейшую карьеру в стане «аристократов».

«Атакующим игрокам нужно забивать, стараться оказываться в наиболее выгодной позиции, также быть готовыми к промахам. Ты промахиваешься намного реже, если веришь в себя.

Хорошая новость для Михаила, что он наконец-то отметился голом в АПЛ, но он не может позволить себе остановиться на достигнутом Ему необходимо продолжать забивать и создавать голевые ситуации у чужих ворот.

Очевидно, что Михаил многое может предложить "Челси". После своего дебютного гола, он, надеюсь, окончательно обретёт веру в свои силы», — приводит слова Джонсона Betfred.

В этом сезоне украинский вингер сыграл за лондонцев 8 игр во всех турнирах и забил пока один мяч. Контракт Мудрика с «Челси» действует до 2031 года.