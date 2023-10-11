«Спартак» попросил Карпина не вызывать Литвинова в сборную России

Руслан Литвинов Фото: globallookpress.com
«Хлусевич не играл из-за повреждения, а Литвинов вышел на замену. На тот сбор никакой информации по нему не поступало.
Сейчас попросили в связи с его болячками не вызывать», — сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин, слова которого приводит ТАСС.
Сборная России 12 октября сыграет с Камеруном, а 16-го — с Кенией.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Россия — Камерун
Напомним, ранее стало известно, что Александр Головин пропустил тренировку сборной России перед матчем с Камеруном. Кроме того, полузащитники «Локомотива» Артем Карпукас и Максим Глушенков не сыграют в ближайших матчах сборной России из-за травм.