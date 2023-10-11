«Спартак» попросил Карпина не вызывать Литвинова в сборную России

Стало известно, почему полузащитник «Спартака»не сыграет за сборную России в предстоящих товарищеских матчах с Камеруном и Кенией.

«Хлусевич не играл из-за повреждения, а Литвинов вышел на замену. На тот сбор никакой информации по нему не поступало.

Сейчас попросили в связи с его болячками не вызывать», — сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин, слова которого приводит ТАСС.

Сборная России 12 октября сыграет с Камеруном, а 16-го — с Кенией.

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Напомним, ранее стало известно, что Александр Головин пропустил тренировку сборной России перед матчем с Камеруном. Кроме того, полузащитники «Локомотива» Артем Карпукас и Максим Глушенков не сыграют в ближайших матчах сборной России из-за травм.