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    «Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей за толчок Гаича болбоем

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    Глава КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что «Спартак» оштрафовали за инцидент с болбоем и защитником ЦСКА Миланом Гаичем, который произошел в матче 11-го тура РПЛ.

    ФК «Спартак»
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    ФК «Спартак»

    «Произошёл эпизод с лицом, подающим мячи. В заседании приняли участие представители "Спартака". Имело место быть некое физическое воздействие этого лица в отношении Гаича. Был толчок плечом, Гаич чуть не упал. Он поставил под угрозу безопасность футболиста. Всем лицам запрещается иметь контакты с футболистами и наоборот. "Спартак" получил штраф 100 тыс. рублей», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

    Напомним, матч между красно-белыми и армейцами закончился вничью 2:2.

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