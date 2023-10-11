«Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей за толчок Гаича болбоем

Глава КДК РФСотметил, что «Спартак» оштрафовали за инцидент с болбоем и защитником ЦСКА, который произошел в матче 11-го тура РПЛ.

«Произошёл эпизод с лицом, подающим мячи. В заседании приняли участие представители "Спартака". Имело место быть некое физическое воздействие этого лица в отношении Гаича. Был толчок плечом, Гаич чуть не упал. Он поставил под угрозу безопасность футболиста. Всем лицам запрещается иметь контакты с футболистами и наоборот. "Спартак" получил штраф 100 тыс. рублей», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Напомним, матч между красно-белыми и армейцами закончился вничью 2:2.